До смерті заморила голодом сина: суд у Києві ухвалив несподіване рішення щодо горе-матері

Апеляційний суд Києва скасував вирок у вигляді восьми років в'язниці 21-річній Владиславі Трохимчук, яка залишила двох дітей на 11 днів без нагляду, в результаті чого одна дитина померла.

На такому рішенні наполягала прокуратура Києва. У підсумку Апеляційний суд ухвалив рішення переглянути вирок і передав кримінальне провадження на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі суду.

"Категорично не погоджуючись із кваліфікацією злочину і з призначеним покаранням за його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора Київський апеляційний суд скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження передав на новий судовий розгляд в той самий суд в іншому складі суду", – йдеться у повідомленні.

Владислава Трохимчук Соцмережі

Крім того, на цьому ж засіданні Київський апеляційний суд продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Діти засудженої Трохимчук Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2016 року у Києві Владислава Трохимчук залишила на тривалий час без нагляду однорічного сина і дворічну дочку. Повернувшись додому, горе-мати виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – в несвідомому стані.

Відомо, що у жінки є третя дитина – новонароджена дівчинка. Її та дочку, що врятувалася від голоду, передали у патронатну сім'ю. Саму Трохимчук помістили до СІЗО.

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