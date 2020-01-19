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20 січня • оновлено в 00:32
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Зустріч борту з жертвами катастрофи в Ірані: з'явилося ексклюзивне відео

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З'явилося ексклюзивне відео зустрічі борту з жертвами жахливої катастрофи Boeing 737 в Ірані, в результаті якої загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

OBOZREVATEL побував на цій зустрічі 19 січня і підготував спеціальний ролик (щоб його побачити, доскролльте до кінця сторінки).

Нагадаємо, що останній політ жертв закінчився там, де і починався. Тіла загиблих українців доставили в аеропорт "Бориспіль".

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Там пройшла церемонія прощання, яка тривала до 19:00.

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
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