Зустріч борту з жертвами катастрофи в Ірані: з'явилося ексклюзивне відео

З'явилося ексклюзивне відео зустрічі борту з жертвами жахливої катастрофи Boeing 737 в Ірані, в результаті якої загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

OBOZREVATEL побував на цій зустрічі 19 січня і підготував спеціальний ролик (щоб його побачити, доскролльте до кінця сторінки).

Нагадаємо, що останній політ жертв закінчився там, де і починався. Тіла загиблих українців доставили в аеропорт "Бориспіль".

Там пройшла церемонія прощання, яка тривала до 19:00.

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Зустріч загиблих в Boeing-737 українців Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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