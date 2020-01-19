Зустріч борту з жертвами катастрофи в Ірані: з'явилося ексклюзивне відео

З'явилося ексклюзивне відео зустрічі борту з жертвами жахливої катастрофи Boeing 737 в Ірані, в результаті якої загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
OBOZREVATEL побував на цій зустрічі 19 січня і підготував спеціальний ролик (щоб його побачити, доскролльте до кінця сторінки).
Нагадаємо, що останній політ жертв закінчився там, де і починався. Тіла загиблих українців доставили в аеропорт "Бориспіль".
Там пройшла церемонія прощання, яка тривала до 19:00.
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Зустріч загиблих в Boeing-737 українців
Кадр з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".