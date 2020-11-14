До сімейного лікаря так і не додзвонилася: українка розповіла про свій досвід лікування коронавірусу

Українка лікувалася від коронавірусної інфекції за допомогою мобільного додатку моніторингу здоров'я, оскільки не змогла додзвонитися до свого сімейного лікаря.

Як виявилося вже після одужання, доктор перебувала на лікарняному, тому не брала слухавку. Про свій досвід прессекретар київського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, радіоведуча Злата-Зоряна Паламарчук розповіла на сторінці в Facebook.

Дівчина отримала негативний результат ПЛР-тесту на 13 день хвороби. За словами Паламарчук, перші сім днів у неї бів відсутній нюх і була підвищена температура тіла. Після чого нюх повернувся, а ще сім днів супроводжувалися температурою тіла 37,1.

"Орієнтовно на 7-8 день хвороби зробила КТ, яка показала незначну двосторонню пневмонію. Для того, щоб зрозуміти чи приєдналася бактерія до вірусної пневмонії, яку провокує коронавірус, здала комплексний гематологічний аналіз, D-димер, С-реактивний білок, прокальцитонін, коагулограмму", – написала вона.

Результати аналізів показали відсутність бактеріальної пневмонії. Паламарчук зазначила, що не пила антибіотики. Також дівчина розповіла, що їй виписали лікарі в мобільному додатку.

"Моє лікування: постійно чаї з імбиром і лимоном, свіжозварені компоти, чай з бузини чорної (всі без цукру). Вітамінний комплекс "Квадевіт", цинк, вітамін D,"Аспірин кардіо". Протягом 14 днів вимірювала сатурацію і робила дихальні вправи", – поділилася киянка.

Дівчина не змогла додзвонитися до сімейного лікаря. Злата-Зоряна Паламарчук в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, їжа з великим вмістом вуглеводів, особливо – солодощі, може викликати більш важкий перебіг коронавірусної хвороби, оскільки згущує кров.