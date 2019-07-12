Досі СРСР: ветеран Другої світової із Луганська підіграв Путіну

Ветеран Другої світової війни 94-річний Василь Трофименко із окупованого Луганська отримав російський паспорт.

Новину розтрубили місцеві ЗМІ, підконтрольні терористам. Це сталося у "спеціалізованому центрі з видачі паспортів" у російському Новошахтинську.

"Тепер я радий, що домоглися цього. Це завдяки тому, що "ЛНР" і "ДНР" стали ближчими (до Росії), подружилися, і тепер така можливість є. Це стало справжнім подарунком", – сказав ветеран журналістам.

Василь Трофименко Скріншот із відео

За словами Трофименка, у 1945 році він дійшов до Берліна у лавах Радянської армії і досі вважає себе громадянином Радянського Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня цього року Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу. Їх отримали 60 осіб у Ростовській області.

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