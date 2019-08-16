До річниці вбивства Захарченка: стало відомо про несподіване рішення Пушиліна

Глава "ДНР" Денис Пушилін різко посилив заходи комендантської години на території "ДНР" з 19:00 вечора 15 серпня до 5-ї години ранку 31 серпня.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. На його думку, таким чином, на тлі чуток про його зміщення і річниці вбивства колишнього глави "республіки" Олександра Захарченка, Пушилін вирішив убезпечити своє життя.

Розпорядження Дениса Пушиліна

Розпорядження має назву "Про тимчасове посилення патрулювання на території "ДНР", що розпочнеться з 19-ї години 15-го серпня і триватиме до 05.00 31 серпня 2019 року. Порушників комендантської години доправлятимуть в "органи внутрішніх справ МВС", залучатимуть до громадських робіт або штрафуватимуть.

"В "республіці" грядуть великі свята, день Донецька, день шахтаря і, звичайно, найстрашніша дата 31 серпня – смерть "героя ДНР" Олександра Захарченка. Також активно поширюються чутки про якісь диверсії з боку України і взагалі зміщення Пушиліна. Щоб запобігти всіляким мітингам, протестам і провокаціям, він підписав розпорядження про посилення комендантської години і хоче посилити контроль над населенням "квазіреспубліки", – наголосив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пушилін запанікував через замах на себе і вже набирає "головорізів" в особисту охорону.

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