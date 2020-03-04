До Православної церкви України приєдналася ще одна парафія УПЦ МП із села Корещина Глобинського району на Полтавщині.

Про це в середу, 4 березня, в Facebook повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Велика сім'я Православної церкви України продовжує зростати і міцніти. Нещодавно до нас приєднався прихід села Корещина Глобинського району на Полтавщині. Місцева громада ще з січня намагалася скористатися своїм законним правом перейти в ПЦУ, однак зіткнулася з протидією переходу з боку РПЦ в Україні (УПЦ МП)", – розповіли в ПЦУ.

До ПЦУ з боротьбою приєдналася ще одна парафія

"Були написані листи про захоплення храму. Це звичайна практика, але парадокс у тому, що виходить, ніби сама громада захопила свій храм", – поділився архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

Парафія в Корещині перейшла в ПЦУ kremen-eparh.org

Втім, перехід відбувся цілком на законних підставах, про що є всі необхідні юридичні підтвердження. А вже 9 лютого архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір провів першу Божественну літургію в Покровській церкві у співслужінні з місцевим духовенством.

Парафія в Корещині перейшла в ПЦУ duhovnyfront.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2019 рік всього до Православної церкви України приєдналися понад 600 парафій.

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