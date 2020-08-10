До послаблення карантину не готові 9 областей України: МОЗ оновив список

Марина Ліснічук Суспільство 12:38, 10.08.2020 Оновлено: 12:46, 10.08.2020

Станом на 10 серпня дев'ять областей України не готові до послаблення протиепідеміологічних заходів, пов'язаних із коронавірусом.

У більшості з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перевищує допустимі 11%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, не відповідають одному або декільком критеріям для пом'якшення карантину:

  • Волинська область;

  • Житомирська область;

  • Івано-Франківська область;

  • Львівська область;

  • Одеська область;

  • Рівненська область;

  • Сумська область;

  • Харківська область;

  • Чернівецька область.

Області України, які не готові до пом'якшення карантину
(moz.gov.ua)

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Одеській, Сумській та Чернівецькій областях показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%. На Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Харківщині та Буковині фіксують високий коефіцієнт зараження коронавірусом. Також у Львівській та Чернівецькій областях показник щодо заповненості лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19, перевищує допустимі 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, велика кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні пов’язана не лише зі збільшенням проведення тестувань. Українці стали більше хворіти на COVID-19, відтак ситуація загрожує набути ще масштабнішого характеру.

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