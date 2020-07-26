До послаблення карантину не готові 9 областей України: МОЗ оновило список

В Україні станом на неділю, 26 липня, до ослаблення протиепідеміологічних заходів, запроваджених через COVID-19, не готові дев'ять областей.

Деякі регіони не відповідають одразу двом показникам для цього. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з оновленими даними, у списку значаться Житомирська, Рівненська та Чернівецька області, яких ще кілька днів тому в ньому не було.

Так, поки не готові до ослаблення карантину:

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів в областях України станом на 26 липня (moz.gov.ua)

"Перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях фахівці МОЗ вказали на наявність високої динаміки виявлення нових хворих на коронавірус. Також на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині та в Чернівецькій області зафіксовано великий коефіцієнт виявлення випадків зараження COVID-19. Закарпаття ж не відповідає показнику завантаженості ліжок у лікарнях – зараз він у регіоні перевищив 63%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Насамперед фахівці додали до нього деякі препарати, а інші виключили.