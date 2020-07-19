До послаблення карантину не готові 8 областей України, – МОЗ

В Україні станом на 19 липня вісім регіонів не готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Зазначається, що Львівська й Харківська області не відповідають одразу двом показникам. Хоча за останні дні зі списку регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, вийшов Київ і Рівненська область.

Загалом же до наступного етапу зняття обмежень не готові:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів в областях України станом на 19 липня (moz.gov.ua)

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Харківській областях спостерігається надто висока динаміка виявлення нових хворих на COVID-19. Крім цього, на Волині, Львівщині та Харківщині – великий коефіцієнт виявлення випадків зараження коронавірусною інфекцією. У Чернігівській області проводять мало тестувань, тоді як Закарпатська область не відповідає показнику завантаженості ліжок у медустановах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже за лічені дні Кабмін вкотре продовжить карантин. І поки бізнес очікує нових обмежень, неофіційно в уряді кажуть: готуватися варто до того, що пандемія, а разом із нею і жорсткі правила, продовжаться і у 2021-му.