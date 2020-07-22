До послаблення карантину не готові 7 областей України, – МОЗ

МОЗ перерахував регіони, які не готові до послаблення карантину. ZIK

Станом на 22 липня в Україні сім областей не готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. За останню добу зі списку регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, вилучили Вінницьку область, але додали Тернопільську.

Обмеження залишилися у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Харківській і Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок, зокрема, перевищує допустимий показник у Закарпатській області та становить 70,08 %.

Охоплення тестуванням на COVID-19 є нижче встановленого значення в Чернігівській області – 20,69.

В Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях динаміка поширення захворювання перевищує встановлене значення в 10 %.

Відсоток виявлення захворювання вище встановленого значення в 11 % у Волинській, Івано-Франківській, Львівській і Харківській областях.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів в областях України за станом на 22 липня (Міністерство охорони здоров'я України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 роки продовжили адаптивний карантин. Про це на засіданні уряду в середу, 22 липня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.