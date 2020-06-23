До послаблення карантину не готові 14 областей України, – МОЗ

Яра Дорош Суспільство 14:10, 23.06.2020 Оновлено: 15:07, 23.06.2020

Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають необхідним критеріям для ослаблення карантинних заходів.

Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своєму сайті. Йдеться про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям", – йдеться в повідомленні.

Вони відображують контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я загалом протидіяти поширенню COVID-19. Також ці критерії дають змогу контролювати ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

У МОЗ заявили, що до послаблення карантину не готові 14 областей України. Список
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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 23 червня, в Україні офіційно підтверджено 38 074 випадки коронавірусної інфекції. З них 833 було виявлено за минулу добу.

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