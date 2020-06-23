До послаблення карантину не готові 14 областей України, – МОЗ

У МОЗ заявили, що до послаблення карантину не готові 14 областей України. Ілюстрація

Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають необхідним критеріям для ослаблення карантинних заходів.

Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своєму сайті. Мова йде про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям", – йдеться у повідомленні.

Вони відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню COVID-19. Також ці критерії дають змогу контролювати ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

У МОЗ заявили, що до послаблення карантину не готові 14 областей України. Список Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 23 червня, в Україні офіційно підтверджено 38 074 випадки коронавірусної інфекції. З них 833 було виявлено за минулу добу.