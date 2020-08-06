До послаблення карантину не готові 10 областей України: МОЗ показав список на 6 серпня

Станом на 6 серпня десять областей України виявилися не готові до послаблення протиепідеміологічних заходів, запроваджених через поширення коронавірусної інфекції.

Одна з них не відповідає всім трьом показникам для цього. Оновлений список регіонів, яким не можна знімати дію карантинних обмежень, опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зауважимо, що найбільшу динаміку захворюваності на COVID-19 останнім часом зафіксовано в Чернівецькій області.

Поки не готові до послаблення карантину:

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів в областях України станом на 6 серпня (moz.gov.ua)

"Перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях зафіксовано великий коефіцієнт виявлення випадків зараження COVID-19. На Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Харківщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області фахівці МОЗ вказали на високу динаміку поширення коронавірусу. Крім того, Закарпатська і Чернівецька області не відповідають показнику завантаженості ліжок у лікарнях – зараз він у цих регіонах перевищив 63% та 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні декілька днів поспіль не змінюються області-лідери за стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, п’ять регіонів значно випереджають інших за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19. Наприклад, на Львівщині таких виявилося майже 200 за останню добу.