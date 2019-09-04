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4 вересня • оновлено в 15:05
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"До погоди повернеться совість": синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

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У четвер, 5 вересня, в Україні покращиться погода – дощі припиняться, а температура знову підвищиться.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, потепління станеться через переміщення атмосферного фронту в східному напрямку.

"Тому захід і північ звільняться від дощів, а до температури повітря повернеться совість, і вона підвищиться. Завтра вдень 22-26 градусів", – зазначила вона.

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Погода

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"РБК-Україна"

Разом з тим, зазначила Діденко, на сході, півдні та в центральних областях пройдуть періодичні дощі й трохи посвіжішає до 25-29 градусів. У деяких місцях збережеться 30-градусна спека.

Що стосується Києва, то там опадів не очікується, а повітря прогріється до 23-24 градусів.

"Тож не хнюпимо носа, молоде бабине літо, і самі баби ще можуть бути ого-го", – жартома написала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про потепління в Україні з 5 вересня повідомили і в Укргідрометцентрі. А 6 вересня в південних, центральних, східних і Сумській областях прогнозується дощ і гроза. На решті території – без опадів.

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Тема
Погода
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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