''До подорожника добереться!" У мережі розгромили Супрун за поради про ''зеленку''

У мережі виникло бурхливе обговорення публікації в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в якій вона розповіла про неефективні лікарські засоби.

Саркастичний пост на своїй сторінці опублікував народний депутат від БПП Віталій Чепинога. Він зазначив, що Супрун виступила проти "зеленки", перекису водню і прополісу.

"Раніше за такі поради спалювали на багатті, без розмов. Розвалити нам всю медичну систему, що створювалася століттями. З дієвих засобів залишився хіба що пакетик чаю. І то на "ячмінь"(захворювання очей. - Ред.), а він не кожен день", - написав Чепинога.

У коментарях до посту користувачі мережі приєдналися до жартів.

"Лейкопластир, припустимо, можна скотчем замінити. А ось пакетик чаю крити нічим", - написав один із коментаторів.

"Так і до подорожника добереться!" — написав інший користувач.

Як писав OBOZREVATEL, Супрун розгромила гомеопатичні і рослинні препарати, вказавши. що українці витрачають на них мільярди гривень.