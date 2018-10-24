МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''До подорожника добереться!" У мережі розгромили Супрун за поради про ''зеленку''

2.8тЧитати матеріал російською

У мережі виникло бурхливе обговорення публікації в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в якій вона розповіла про неефективні лікарські засоби.

Саркастичний пост на своїй сторінці опублікував народний депутат від БПП Віталій Чепинога. Він зазначив, що Супрун виступила проти "зеленки", перекису водню і прополісу.

"Раніше за такі поради спалювали на багатті, без розмов. Розвалити нам всю медичну систему, що створювалася століттями. З дієвих засобів залишився хіба що пакетик чаю. І то на "ячмінь"(захворювання очей. - Ред.), а він не кожен день", - написав Чепинога.

Новини
''Залиште для їжі'': Супрун розвіяла популярний міф про народні ліки від грипу

У коментарях до посту користувачі мережі приєдналися до жартів.

"Лейкопластир, припустимо, можна скотчем замінити. А ось пакетик чаю крити нічим", - написав один із коментаторів.

''До подорожника добереться!" У мережі розгромили Супрун за поради про ''зеленку''

"Так і до подорожника добереться!" — написав інший користувач.

''До подорожника добереться!" У мережі розгромили Супрун за поради про ''зеленку''
''До подорожника добереться!" У мережі розгромили Супрун за поради про ''зеленку''

Як писав OBOZREVATEL, Супрун розгромила гомеопатичні і рослинні препарати, вказавши. що українці витрачають на них мільярди гривень.

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Комот Киш
Комот Киш
Наша медицына(сесерского происхождения)-это полное гамно,ещё большее гамно чем кацапская,и если для изменения ситуации ее(медицину),надо"отыметь" и "в хвост и в гриву"-то так тому и быть.СУПРУН-ТАК!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Какие граждане такой и министр , вы сами не замечаете , что она мало чем отличается от вас которые думает , что весь мир с вами и вы воете с Россией .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги