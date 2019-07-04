ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"До побачення!" Ніцой розгромила ідею щодо російської мови на Донбасі

2.2тЧитати матеріал російською

В Україні немає ніякого регіональної мови, про який говорив глава Офісу президента Андрій Богдан.

Про це в Facebook розповіла українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой.

"Що ще за регіональна мова від Богдана? Немає такого в Конституції. Меншини є. Регіональні мови - немає. Ми ратифікували Європейську хартію захисту регіональних мов, Але в Україні панує верховенство українського права. Якщо якийсь європейський документ не узгоджується з нашою Конституцією, до побачення. Нам Конституція вище всіх документи інших країн. У Конституції мови національних меншин є, регіональних мов немає. Крапка", – зазначила вона.

Новини
"Нашестя мату з-за поребрика!" Ніцой пройшлася по дематюкаціі в Україні

Також Ніцой додала, що чекає, коли глава держави Володимир Зеленський перейде до "націоналістичних гасел".

"Усі президенти рано чи пізно до цього приходили і правильно робили. Чекаю", – підкреслила вона.

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

galinfo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Пізніше представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що політична партія "Слуга народу" не підтримує надання російській мові офіційного статусу на Донбасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Лариса НіцойАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
українська моваросійська мова
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
28
11
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дудко Олег
Дудко Олег
На Украине есть конституция? Офигеть! Военный переворот, временный президент, обстрелы своей территории, убийства своих граждан, все по конституции, а вот регионального языка как раз нет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Под образом тупой блондинки скрывается образ убогой русофобки
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Закон Порядок
Закон Порядок
что вы разную х@йню несете с Facebook это сумасшедшей.вот вам для примера:Муравьи против муравьиных львов "Жив собі на світі мурашиний народ. Жив і горя не знав. Працював. Та якось на нього напали сусідні мурахи, які клялися в братній любові, які казали, ми такі мурашки, як і ви. Напали й зруйнували мурашник і щасливе життя. Проте мурашиний народ збереться на силі й вижене ворога з рідної землі", – это аннотация к произведению Ларисы Ницой "Незламні мураші", в которой рассказывается о том, как на муравьиный народ напали соседние муравьи, которые "раньше клялись в братской любви".
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel