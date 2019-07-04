"До побачення!" Ніцой розгромила ідею щодо російської мови на Донбасі

В Україні немає ніякого регіональної мови, про який говорив глава Офісу президента Андрій Богдан.

Про це в Facebook розповіла українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой.

"Що ще за регіональна мова від Богдана? Немає такого в Конституції. Меншини є. Регіональні мови - немає. Ми ратифікували Європейську хартію захисту регіональних мов, Але в Україні панує верховенство українського права. Якщо якийсь європейський документ не узгоджується з нашою Конституцією, до побачення. Нам Конституція вище всіх документи інших країн. У Конституції мови національних меншин є, регіональних мов немає. Крапка", – зазначила вона.

Також Ніцой додала, що чекає, коли глава держави Володимир Зеленський перейде до "націоналістичних гасел".

"Усі президенти рано чи пізно до цього приходили і правильно робили. Чекаю", – підкреслила вона.

Лариса Ніцой galinfo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Пізніше представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що політична партія "Слуга народу" не підтримує надання російській мові офіційного статусу на Донбасі.

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