До ослаблення карантину в Україні не готові ще сім областей

В Україні сім областей не відповідають показникам, необхідним для переходу до ослаблення карантину.

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Відповідна інформація станом на 26 травня опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я.

До другого етапу зняття обмежень не готові: Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Остання не відповідає відразу двом критеріям.

В Україні сім областей не готові до ослаблення карантину moz.gov.ua

Нагадаємо, що в Україні з 22 травня по 22 червня діє адаптивний карантин. Він дозволяє регіональним комісіям із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання; або послаблювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмеженням на загальнонаціональному рівні, а епідемічна ситуація відповідає трьом критеріям.

Обмеження знімають у регіонах, де середня кількість нових випадків коронавірусу за останні сім днів не перевищує 12 осіб на 100 тисяч населення; завантаження ліжок у лікарнях для лікування хворих на COVID-19 становить менше 50%; середня кількість тестувань становить більше 12 осіб на 100 тисяч населення за останній тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 червня в Україні дозволять працювати басейнам, спортзалам, а також автошколам. Крім того, відновиться рух поїздів і міжобласне сполучення.

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