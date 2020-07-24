До послаблення карантину не готові шість областей України. Список МОЗ

Марина Ліснічук Суспільство 12:59, 24.07.2020 Оновлено: 13:11, 24.07.2020

Шість областей України не готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через коронавірус.

Деякі не відповідають одразу двом показникам для цього. Оновлений список оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначимо, що минулої доби в цьому переліку теж було шість регіонів, однак станом на 24 липня з нього вийшла Чернігівщина і натомість додалася Волинь.

До послаблення протиепідемічних заходів не готові:

  • Вінницька область;

  • Волинська область;

  • Закарпатська область;

  • Івано-Франківська область;

  • Львівська область;

  • Тернопільська область.

Дані щодо тимчасово анексованих Криму й Севастополя в цій статистиці відсутні.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів в областях України станом на 24 липня
(moz.gov.ua)

Зокрема, у Вінницькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях фахівці МОЗ вказали на наявність високої динаміки виявлення нових хворих на коронавірус. Також на Волині, Івано-Франківщині та Львівщині зафіксовано великий коефіцієнт виявлення випадків зараження COVID-19. Тоді як Закарпатська область не відповідає показнику завантаженості ліжок у лікарнях – нині він у регіоні перевищив 68%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня територію України в межах адаптивного карантину поділять на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Перехід від однієї до іншої залежатиме від відсотка "вкладу" окремого міста в загальний показник захворюваності на COVID-19 в області.

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