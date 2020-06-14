До ослаблення карантину не готові 10 областей та Київ: нові дані МОЗ

В Україні 10 областей і Київ не відповідають критеріям, необхідним для ослаблення карантину.

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Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, в них перевищені показники за кількістю захворювань.

У всіх цих регіонах кількість хворих COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб перевищує допустимий рівень – 12.

Станом на 14 червня, вище за все показник у Волинській і Чернівецькій області 33,55 і 30,74 відповідно. Далі йдуть Львівська – 26,92, Рівненська – 25,59, Закарпатська – 24,73, Вінницька – 16,64, Тернопільська – 14,64, Чернігівська – 13,23, Житомирська – 13,58 та Івано-Франківська області – 12,14. У столиці цей показник становить 16,38.

До ослаблення карантину не готові 10 областей і Київ

До ослаблення карантину не готові 10 областей і Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 червня критеріям для ослаблення карантинних обмежень не відповідали Київ і ще дев'ять областей.