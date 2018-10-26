"Йде тепло!" Синоптики уточнили прогноз по Україні

На території України у вихідні дні, 27-28 жовтня, очікується потепління, погода буде хмарна з проясненнями.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, температура повітря підвищиться до +12... +18 градусів, а в неділю на півдні, сході та в центральних областях до +18... +22 градуси.

Також у західних і північних областях прогнозується місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний (у північній частині з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

"До нас йде тепло! У вихідні температура повітря в Україні підвищиться до +18 градусів", — зазначила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вона уточнила, що в неділю по північних районах Сумщини, Чернігівщини та Київщини пробіжить холодне повітря, +9... +13 градусів, місцями +6... +9 градусів.

У Києві 27 жовтня потепліє до +13 градусів, у неділю до +15... +17 градусів. У вихідні у столиці переважатиме суха погода, ввечері у суботу пройде дощ.

За прогнозом Діденко, висока температура повітря затримається до початку наступного тижня.

29-30 жовтня в Україні переважно без опадів, лише 29 жовтня на крайньому заході країни, а вдень 30 жовтня на Закарпатті очікується невеликий дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповів, з чим пов'язане різке потепління в Україні.