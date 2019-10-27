'До мурашок!' Порошенко поділився враженнями від рок-мюзиклу про Майдан

Петро Порошенко разом з дружиною відвідав рок-мюзикл Got to Be Free у Театрі на Подолі. Про свої враження від вистави, присвяченої подіям Революції Гідності, 5-ий президент України поділився на своїй сторінці у Facebook.

Facebook Петра Порошенка

"Сильно, проникливо до мурашок, надзвичайно талановито. Знову проживаєш ті почуття, які переповнювали усіх нас на Майдані: тривогу, відчай, жагу до змін, надію, спільний порив, впертість боротися за країну. Ми з Мариною залишилися під великим враженням від рок-мюзиклу про Майдан Got to Be Free", - написав Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Він переконаний: саме такі вистави показують справжню сучасну Україну.

"Театр на Подолі – це наш український дім. Саме такі вистави хотів тут бачити: які правдиво показують, якою насправді є сучасна Україна по духу, з яким вогнем у серці і любов’ю до своєї країни живуть українці. Цей мюзикл мають подивитися якомога більше українців та іноземців. До речі, наступний показ у Театрі на Подолі відбудеться 21 листопада – гарна альтернатива концерту хору імені Верьовки... Щиро раджу прийти на “Got to be free” у Театр на Подолі, а скоро, сподіваюся, і в інших містах України", - зазначив Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

П’ятий президент України також подякував за роботу всьому творчому колективу рок-мюзиклу. І розповів про незвичний подарунок, який отримав від автора ідеї мюзиклу Got to Be Free.

Facebook Петра Порошенка

"Ми з Мариною вдячні команді акторів Марині Богун, Дмитру Лінартовичу, Георгію Хостікоєву, Олені Дяченко, Сергію Юрченку та автору ідеї Володимиру Лавренчуку за те, що ми спільно будуємо Україну. Вдячний пану Володимиру за подарунок – уламок бруківки з Інститутської. Це – хороше нагадування про те, за які цінності ми боролися і ні в якому разі не маємо від них відступати. Поставлю на своєму робочому столі", - пообіцяв Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 5-ий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав Раду об’єднатися заради НАТО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал