До мінус 10 і сніг: синоптикиня попередила про контрастну погоду в Україні

У вівторок, 22 грудня, погода в Україні буде контрастною в різних регіонах – в одних цього дня вдарить мороз до -10, а в інших випадуть рясні опади.

Їх побільшає із середини тижня, а під його кінець у країні очікується потепління. Таким прогнозом поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, синоптична ситуація на сході країни належатиме арктичному повітрю – уже найближчої ночі стовпчики термометрів там опустяться до -10 градусів.

Тоді як на заході на погоду впливатимуть атлантичні процеси – ще з вечора 21 грудня там випаде мокрий сніг і дощ, із сильним вітром.

Сніжитиме у вівторок у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях. На решті території Україні буде без значних опадів.

Карта погоди в Україні 22 грудня Facebook Наталії Діденко

Температура повітря протягом дня 22 грудня коливатиметься в межах -2… +2 градусів. На сході очікується вдень -2… -5 (порівняно з нічними -10), а в західних областях буде – до +2… +6 градусів.

Погода в Києві 22 грудня буде морозною. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4, а вдень піднімуться до -2 градусів. Суттєвих опадів у вівторок у столиці не передбачається.

Діденко зазначає, що вже із середини тижня в Україні значно побільшає опадів й згодом потепліє.

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