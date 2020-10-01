До масштабних пожеж на Луганщині можуть бути причетними бойовики, – Аваков

Масштабні пожежі в Луганській області мають ознаки підпалів.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він допустив, що до ймовірних підпалів можуть бути причетними бойовики.

"Ми з цим стикалися трохи раніше, влітку, коли бачили, що навмисний підпал йде в наш бік. Зараз ми бачимо схожі прикмети, слідчі займаються цими питаннями разом із військовими", – сказав міністр.

Він повідомив, що наразі Сєвєродонецьк, лакофарбовий і спиртовий заводи поза загрозою. "Великий вітер на шести ділянках, все ще є загоряння. Всі сили стягнуті..." – сказав міністр.

За його словами, питання посилення пожежної безпеки в області стояло давно.

"Нам не вистачає технічних можливостей, ми ще влітку звернулися до парламенту, щоб посилити на Луганщині, де масиви хвойних лісів і де часто йдуть провокації з боку лінії розмежування. Всі сили кинуті на гасіння пожеж, на місці працює мій перший заступник, голова ДСНС Чечоткін, і я думаю, що сьогодні ми з вами будемо повертатися до цієї теми з хорошими новинами про зменшення обсягів пожеж", – сказав Аваков.

Міністр додав, що гасіння ускладнюється вітром.

"З ранку працює авіація, думаю, це дасть найбільший ефект. Проблема в тому, що великий верховий вітер дозволяє швидко передавати вогонь верхівками дерев", – пояснив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа в Луганській області станом на ранок 1 жовтня дійшла до лінії розмежування – ситуацію погіршили сильні пориви вітру, через що під загрозою опинилися десятки населених пунктів. Унаслідок пожеж загинули 6 осіб.