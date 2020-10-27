До Львівської облради пройшли дев'ять партій – ЗМІ
До Львівської обласної ради, за попередніми даними голосування на виборах 25 жовтня, проходять дев'ять партій.
Лідером серед них виявилася "Європейська солідарність". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до обласної виборчої комісії.
За їхніми словами, прийнято вже до 99% протоколів. Згідно з підрахунком даних, партія "Європейська солідарність" набрала майже 31% голосів виборців.
На другому місці перебуває "Слуга народу" – 9,5%, а на третьому "Самопоміч" – 8,7%.
Решта партій розподілилися так:
ВО "Батьківщина" – 7%;
"Голос" – 6,6%;
ВО "Свобода" – 6%;
Народний рух України (НРУ) і Українська Галицька партія – по 5,6%;
"За майбутнє" – 5,3%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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