До Львівської облради пройшли дев'ять партій – ЗМІ

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Вибори у Львівській області 2020

До Львівської обласної ради, за попередніми даними голосування на виборах 25 жовтня, проходять дев'ять партій.

Лідером серед них виявилася "Європейська солідарність". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до обласної виборчої комісії.

За їхніми словами, прийнято вже до 99% протоколів. Згідно з підрахунком даних, партія "Європейська солідарність" набрала майже 31% голосів виборців.

На другому місці перебуває "Слуга народу" – 9,5%, а на третьому "Самопоміч" – 8,7%.

Решта партій розподілилися так:

  • ВО "Батьківщина" – 7%;

  • "Голос" – 6,6%;

  • ВО "Свобода" – 6%;

  • Народний рух України (НРУ) і Українська Галицька партія – по 5,6%;

  • "За майбутнє" – 5,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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