До Львівської облради пройшли дев'ять партій – ЗМІ

До Львівської обласної ради, за попередніми даними голосування на виборах 25 жовтня, проходять дев'ять партій.

Лідером серед них виявилася "Європейська солідарність". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до обласної виборчої комісії.

За їхніми словами, прийнято вже до 99% протоколів. Згідно з підрахунком даних, партія "Європейська солідарність" набрала майже 31% голосів виборців.

На другому місці перебуває "Слуга народу" – 9,5%, а на третьому "Самопоміч" – 8,7%.

Решта партій розподілилися так:

ВО "Батьківщина" – 7%;

"Голос" – 6,6%;

ВО "Свобода" – 6%;

Народний рух України (НРУ) і Українська Галицька партія – по 5,6%;

"За майбутнє" – 5,3%.

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