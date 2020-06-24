До ліквідації наслідків повені залучили авіацію Нацгвардії, – Аваков

До ліквідації наслідків повені в західних областях України залучили привернули сили і техніку Національної гвардії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ. За словами глави відомства Арсена Авакова, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях підтоплені близько 200 населених пунктів (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Наслідки повені на заході України МВС

На допомогу підрозділам МВС прибули 150 бійців гірничо-патрульної роти НГУ.

"Ці люди навчені виконувати важку роботу в таких екстремальних умовах. Крім того, прибули ще два вертольоти Нацгвардії, два вертольоти ДСНС, один з яких – з медичним модулем. Вони доставляють людям продукти і води", – зазначив міністр.

Наслідки повені на заході України МВС

Він підкреслив, що зараз оцінюється масштаб збитки від негоди і критичні напрямки, де потрібно негайно реагувати.

Також раніше глава МЗС анонсував залучення великогабаритної техніки в Івано-Франківській області.

Наслідки повені на заході України МВС

"Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинути додаткові сили рятувальників і поліції. Доставимо їжу", – зазначив глава МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івано-Франківській області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені в розмірі 500 мільйонів гривень.