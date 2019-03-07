ЛГБТ, африканці, бідняки: демограф назвала велику проблему українців

Головна причина поголовної нетолерантності українців полягає в неосвіченості. Дітей необхідно ще зі школи привчати до того, що люди – різні.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. За її словами, ця проблема сьогодні стосується не тільки ЛГБТ-спільноти.

"Подивіться, як ставляться до інвалідів, до дітей із синдромом Дауна, наприклад. А це все треба закладати з дитинства", – підкреслила Лібанова.

"І ще це небезпечно, тому що Україна нікуди не дінеться, і якщо у нас буде економічне зростання – а я впевнена, що ми виберемося з цього болота – то до нас поїдуть мігранти. І це будуть не слов'яни. Африканці, азіати і т. д. До нас поїдуть люди з бідних країн. А ми готові жити з ними поряд? Бабуся в селі готова жити поряд із людиною, яка сповідує іслам?" – додала соціолог.

Арабські емігранти в Німеччині nixgut.wordpress.com

Вона уточнила, що людей потрібно готувати до інтеграції в міжнародну спільноту, куди так прагне Україна. Інтеграція повинна проходити і на ментальному рівні, а українці зобов’язані зрозуміти, що хоч люди й різні – вони все одно люди.

Раніше в ефірі ObozTV експерт із питань працевлаштування Тетяна Пашкіна запропонувала вирішити питання недостатньої кількості робочих рук в Україні за допомогою мігрантів. Зокрема з таких країн, як Сирія та Ірак.

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