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25 грудня • оновлено в 01:33
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Росія похвалилася першим поїздом з Москви до вкраденого Криму: в мережу потрапили фото і відео

1.5т
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Із Москви вирушив перший пасажирський потяг в окупований Крим, шлях якого лежить через Керченську протоку.

Як повідомили російські ресурси з посиланням на оператора складу "Таврія", на рейс було куплено 973 квитка.

Згідно з графіком, потяг повинен прибути до Сімферополя 26 грудня, в четвер, о 08:50. Шлях довжиною 2009 км займе 33 години.

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Росія запустила потяг із Москви до окупованого Криму

Росія запустила потяг із Москви до окупованого Криму

РосЗМІ

Росія запустила потяг із Москви до окупованого Криму

Росія запустила потяг із Москви до окупованого Криму

РосЗМІ

Росія запустила потяг із Москви до окупованого Криму

Росія запустила потяг із Москви до окупованого Криму

РосЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом на анексований півострів. Перший потяг вирушив через Керченську протоку.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Місце
Росія Москва
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Не прекращаются разрывы вислоухих пердакoв
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Николенко Саша
Николенко Саша
Ура!! Ждём через полчаса прямой трансляции проезда первого поезда по Мосту, не спим!!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Урина в панике!
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