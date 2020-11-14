До кінця листопада погода тричі піде в "мінус", – народний синоптик

Погода до кінця листопада тричі буде "мінусовою", очікуються і два періоди потепління.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів народний синоптик Леонід Горбань. Негативні температури можливі протягом шести днів, уточнив він.

Так, за прогнозами синоптика, морози в Україні можливі 19-20 листопада, 24-25 листопада і 28-29 листопада. У той же час у другій половині листопада буде і шість відносно теплих днів, коли температура повітря підніметься до + 2... +4 градуси. Це 21-23 листопада і 25-27 листопада, розповів Леонід Горбань.

Він також повідомив про народну погодну прикмету на день Кузьми і Дем'яна, або Косьми і Даміана, який православна церква відзначає 14 листопада. "Якщо в цей день тепло, осінь далі буде тепла і тепла зима", – пояснив синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде носити "європейський характер".