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12 березня • оновлено в 23:29
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/ Суспільство

До Києва з Мілана прибув літак із хворими іноземцями – очевидець

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У літаку, який прибув із Мілана у "Бориспіль", багато хворих людей, яких особливо ніхто не перевіряв на коронавірус перед посадкою в Італії.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів киянин Антон Гура, який летів разом із ними. Він виклав декілька відео, на яких детально описав ситуацію (щоб подивитися їх усі, проскрольте новину до кінця).

"Весь літак потрібно на карантин": киянин показав відео з рейсу із Мілана

За словами киянина, іноземців "буквально запихали" в літак, щоб вони швидше покинули країну. Всього з ним летіло 185 осіб, з яких близько 90 – іноземці.

"У нас половина іноземців, єгиптян, які хворі. Які брали "Терафлю" і просили дати їм іще, тому що їм було погано. Вони всі погасили собі температуру. Незрозуміло, хто хворий. Незрозуміло, хто вживав жарознижувальне", – зазначив киянин.

Гура уточнив, що коли ходив по літаку, то бачив у багатьох розчинні порошки. "Вони всі підготовлені були. Я не знаю, як українці, але ці красені сто відсотків були підготовлені. Ось вони всі дивляться і чекають, коли їх звідси випустять. Вони всі кашляли, вони всі йдуть транзитом на Каїр", – пояснив киянин.

За його словами, на злітно-посадковій смузі перед вильотом літак простояв 2,5 години. "Ми простояли 2,5 години на злітній смузі в Італії, тому що нас (пасажирів) добавляли, добавляли і добавляли. Нікого не хвилювало кашель, не кашель. Усіх запихали в літак", – уточнив він.

Гура зазначив, що весь літак варто було б відправити на карантин по прибуттю в Україну.

За його словами, три швидких допомоги викликали після того, як "почався кіпіш". На них відвезли трьох іноземців. Всіх інших відпустили.

Пізніше він виклав відео, на якому разом з іноземцями їде в автобусі до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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Гоша Злой
Гоша Злой
что скажет новый премьер?
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Cachko Elena
Cachko Elena
Так претензии к Италии имей,шляюююттся по всему миру, потом приезжают в неньку и привозят всякую заразу. сидите уже там...
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Дудченко Сергій
Дудченко Сергій
Cachko Elena, если ви ко мне так я об етом и написал!
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Дудченко Сергій
Дудченко Сергій
Називается, на тобі боже шо мені не гоже! Слів мало!!!)))
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