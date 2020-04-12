До Києва прилетів іще один "літак життя" з масками і костюмами з Китаю. Відео

Гліб Іванов Суспільство 12:49, 12.04.2020 Оновлено: 12:58, 12.04.2020

У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув черговий літак із медичними товарами з Китаю для боротьби з коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє PavlovskyNEWS у Telegram, гуманітарна допомога складається з масок, костюмів і тест-систем для визначення COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Зараз 9 фур, завантажених масками, захисними костюмами і тест-системами під конвоєм поліції направляються до місця зберігання. Кількість товару поки не розголошується", – йдеться у повідомленні.

Скріншот

Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" із китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу. Пізніше, 29 березня, в Україну прибув другий літак із Китаю із засобами захисту від вірусних інфекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз дав Україні 80 млн євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Донбасі поранили трьох воїнів ЗСУ: терористи рахують втрати

"Ми бачимо результат!" Зеленський анонсував нове розведення сил на Донбасі

Трамп вперше в історії ввів режим стихійного лиха у всіх штатах США

"Нам Україну храни!" DZIDZIO вразив виконанням "Молитви" з оркестром

"COVID-19 залишиться назавжди, в Україні захворіє мільйон": відомий інфекціоніст попередив про неминуче