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12 квітня • оновлено в 16:25
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До Києва прилетів іще один "літак життя" з масками і костюмами з Китаю. Відео

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У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув черговий літак із медичними товарами з Китаю для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Як повідомляє PavlovskyNEWS у Telegram, гуманітарна допомога складається з масок, костюмів і тест-систем для визначення COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Зараз 9 фур, завантажених масками, захисними костюмами і тест-системами під конвоєм поліції направляються до місця зберігання. Кількість товару поки не розголошується", – йдеться у повідомленні.

До Києва прилетів іще один "літак життя" з масками і костюмами з Китаю. Відео

Скріншот

Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" із китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу. Пізніше, 29 березня, в Україну прибув другий літак із Китаю із засобами захисту від вірусних інфекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз дав Україні 80 млн євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з епідемією коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Вчера из Гостомеля вылетел самый большой самоль в мире Антонов-225 Мрия, ночью был в Алмате, на флайт радаре замечены два Боинга Скай-Ап из Китая и Кореи-Сеул. аэропорт Алматы стал хабом для дозаправки Запад-Восток
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Очередной товар для реализации в Украинских аптеках.
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Суспільство

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    Підтверджені випадки: 2777.

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