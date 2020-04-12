До Києва прилетів іще один "літак життя" з масками і костюмами з Китаю. Відео

У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув черговий літак із медичними товарами з Китаю для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Як повідомляє PavlovskyNEWS у Telegram, гуманітарна допомога складається з масок, костюмів і тест-систем для визначення COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Зараз 9 фур, завантажених масками, захисними костюмами і тест-системами під конвоєм поліції направляються до місця зберігання. Кількість товару поки не розголошується", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" із китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу. Пізніше, 29 березня, в Україну прибув другий літак із Китаю із засобами захисту від вірусних інфекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз дав Україні 80 млн євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з епідемією коронавірусу.

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