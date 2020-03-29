До Києва приїхав останній спецпотяг з Москви: всі деталі

До Києва прибув останній спецпотяг з Москви з українцями, які евакуюються через карантин у зв'язку з коронавірусом.

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За попередніми даними, на поїзді №906/905 приїхало близько 700 осіб (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

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Зараз медики в спецкостюмах перевіряють пасажирів у вагонах на наявність температури. Ті, хто здоровий, зможуть покинути потяг.

Спеціальний поїзд слідував без зупинок. В дорозі пасажири проходили прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

При посадці пасажирів пропускали через окремий ізольований прохід. Заявляється, що тисняви не було.

Всі квитки на поїзд Київ-Москва-Київ, призначений для евакуації українців і росіян, розкупили за 2,5 години після появи у продажу.

Тих українців, які не змогли потрапити на поїзд в Москві, відправляють маршрутками до кордону, де вони пересядуть на автобуси по Україні.

Telegram/PavlovskyNews

Telegram/PavlovskyNews

Як писав OBOZREVATEL, евакуація росіян з України, що передбачено карантином, цим же потягом відбулася 27 березня.

За даними журналістів, російське посольство опрацьовує питання про організацію ще одного рейсу.

Після заборони авіасполучення в Україні з іншими країнами, яка була введена з 17 березня через пандемію коронавірусу, за кордоном застрягли тисячі українських громадян.

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