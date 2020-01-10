Всі з кульовими й осколковими: до Києва прибув борт із важко пораненими героями Донбасу. Відеофакт

У п'ятницю, 10 січня, у Київ в екстреному порядку прибув борт із важко пораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила в Facebook волонтерка Наталя Юсупова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У київський шпиталь із Харкова прибув дуже важкий борт із пораненими. Всі воїни з кульовими й осколковими пораненнями. Є в дуже важкому стані – їх одразу везуть у реанімацію. Війна триває, з Нового року є вбиті і багато поранених. Вчора вбили 23-річного воїна і поранили чотирьох!" – написала вона.

До Києва прибув борт із важко пораненими героями Донбасу

Юсупова уточнила, що здати донорську кров для поранених можна в центрі крові в самому шпиталі.

"Наші потреби не змінюються: це спортивні костюми, куртки на виписку, капці, футболки, мило, серветки, з їжі ковбаса, сир, соки, йогурти, фрукти для перекусу. З ліків нам завжди потрібні "Дексалгін" і "Кетанов" в ампулах, серветки під рани, рушники. Все це ми купуємо, якщо закінчується. Всі звіти дивіться на моїй сторінці", – додала вона, залишивши банківські реквізити для бажаючих допомогти.

Картки для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що загиблого 9 січня під Красногорівкою військовослужбовця 28 ОМБр звали Микола Довженко.

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