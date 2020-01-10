Головна Новини
10 січня • оновлено в 21:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Всі з кульовими й осколковими: до Києва прибув борт із важко пораненими героями Донбасу. Відеофакт

9.1т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 10 січня, у Київ в екстреному порядку прибув борт із важко пораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила в Facebook волонтерка Наталя Юсупова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У київський шпиталь із Харкова прибув дуже важкий борт із пораненими. Всі воїни з кульовими й осколковими пораненнями. Є в дуже важкому стані – їх одразу везуть у реанімацію. Війна триває, з Нового року є вбиті і багато поранених. Вчора вбили 23-річного воїна і поранили чотирьох!" – написала вона.

Новини
На Донбасі розгорілися бої: в ЗСУ уточнили дані про важкі втрати

До Києва прибув борт із важко пораненими героями Донбасу

До Києва прибув борт із важко пораненими героями Донбасу

Юсупова уточнила, що здати донорську кров для поранених можна в центрі крові в самому шпиталі.

"Наші потреби не змінюються: це спортивні костюми, куртки на виписку, капці, футболки, мило, серветки, з їжі ковбаса, сир, соки, йогурти, фрукти для перекусу. З ліків нам завжди потрібні "Дексалгін" і "Кетанов" в ампулах, серветки під рани, рушники. Все це ми купуємо, якщо закінчується. Всі звіти дивіться на моїй сторінці", – додала вона, залишивши банківські реквізити для бажаючих допомогти.

Картки для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що загиблого 9 січня під Красногорівкою військовослужбовця 28 ОМБр звали Микола Довженко.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Київ
Теги
Збройні сили України ООС Новини Донбасу Донбас

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги