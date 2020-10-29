До Харківської облради проходять чотири партії – перші результати виборів

Харківська обласна виборча комісія станом на 11:00 29 жовтня отримала 27 з 56 протоколів по виборах депутатів Харківської облради. Дані по 22 з них вже опрацьовано та внесено до електронної системи.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на слова члена комісії Ірини Іщенко. Лідирує "Блок Кернеса – Успішний Харків".

Голоси розподілилися таким чином:

"Блок Кернеса – Успішний Харків" – 30,1%

"Опозиційна платформа - За життя" – 24,1%

"Блок Світличної "Разом!" – 16,5%

"Слуга народу" – 15,0%

"Європейська солідарність" – 4,7%

"Партія Шарія" – 2,9%

"За майбутнє" – 2,5%

"Батьківщина" – 2,1%

"Наш край" – 1,0%

"Перемога Пальчевського" – 0,8%

"Акцент" – 0,4%

За інформацією комісії, орієнтовна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 325 506. Середній відсоток недійсних бюлетенів становить 7%. Із загальної кількості тих, чиї голоси визнані дійсними, на 11:00 29 жовтня оброблено голоси 94 700 виборців або 31,31%.

Оброблені протоколи з виборів до Харківської облради Безлюдівської, Височанської, Роганської, Коломацької, Зачепилівської, Сахновщинської, Борівської, Донецької, Малинівської, Дворічанської, Шевченківської селищних територіальних виборчих комісій, Циркунівської, Біляївської, Олексіївської, Наталинської, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської сільських ТВК та Красноградської, Зміївської, Чугуївської міських ТВК.

Протоколи трьох ТВК обласна комісія направила на доопрацювання. Усього облвиборчком має прийняти протоколи 56 ТВК із мокрими печатками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборах мера в Харкові лідирує чинний міський голова Геннадій Кернес (партія "Блок Кернеса – Успішний Харків"). Крім цього, згідно з результатами екзит-полу, найбільшу підтримку отримала партія чинного мера.