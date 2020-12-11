До громадської ради Меморіального центру "Бабин Яр" приєдналися двоє видатних учених: хто вони

Двоє видатних українських вчених –доктор біологічних наук, професор Сергій Комісаренко та доктор медичних наук, професор Ісаак Трахтенберг – приєдналися до Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Як повідомили у пресслужбі установи, вони довгий час займалися темою Бабиного Яру та зробили значний внесок у вшанування пам'яті про цю трагедію в незалежній Україні.

Зокрема, під керівництвом Комісаренка в 1991 році були проведені державні заходи, присвячені 50-річчю трагедії в Бабиному Яру. Трахтенберг є автором книги "Бабин Яр. Минуле и сьогодення".

"Участь таких визначних науковців у Громадській раді сприятиме підвищенню експертності у прийнятті рішень та ефективності роботи Меморіального центру", – переконані у "Бабиному Яру".

Там нагадали, що Комісаренко є академіком Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України. Він очолює Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Зараз інститут під його керівництвом вивчає вплив коронавірусу на імунітет людини. У 90-х роках був віце-прем'єром з гуманітарних питань, першим Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії.

Ісаак Трахтенберг – гігієніст і токсиколог, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (1994), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), премії імені О. О. Богомольця. Автор понад 400 наукових робіт з токсикології, гігієни і медичної екології, з них 25 монографій, підручників, довідників.

"Працюючи із складною та чутливою для суспільства темою, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" прагне чути та враховувати різні позиції громадськості та вибудовує діалог із суспільством та експертним середовищем. Громадська рада є платформою для такого діалогу", – зазначили в установі.

Нагадаємо, у вересні цього року відбулось перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у новому складі. До неї увійшли видатні діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти. Серед них – голова Асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто і нацистських концентраційних таборів Борис Забарко, бізнесмен Олег Вишняков, генеральний директор Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Борис Глазунов, композитор Олександр Злотник, генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, співзасновниця благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Кудиненко, радіожурналіст Андрій Куликов, актори Ахтем Сейтаблаєв і Ольга Сумська, президент Всеукраїнської єврейської ради Олександр Сусленський та інші.

Під час першого засідання членами Громадської ради були обговорені та підтримані ключові наукові, творчі, соціально-освітні проєкти та проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців. Засідання ради проходять раз на квартал.

Детальніше про Громадську раду Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" тут.