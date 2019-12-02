До голодування Закревської приєдналася відома волонтерка

До голодування адвокатки родичів героїв Небесної Сотні Євгенії Закревської приєдналася волонтерка, парамедикиня батальйону "Госпітальєрів" Олена Герасим'юк.

Про це дівчина написала в Facebook, зазначивши, що підтримує всі вимоги юриста про продовження слідства у справах Майдану.

"Як учасниця тих подій, нагороджена волонтерським нагрудним знаком, як людина, що відчула на собі й була очевидицею нищівної, убивчої сили дій "беркутівців", яка була очевидицею їхніх злочинів – я вимагаю продовження слідства й винесення вироків вбивцям і замовникам", – йдеться в повідомленні.

Герасим'юк зазначила, що зараз у неї проблеми зі здоров'ям, але вона вирішила оголосити голодування.

"Так, я розумію, що в моїй нинішній ситуації з вагою ледь набраних 40 кг це може бути великим регресом в лікуванні і критично вдарити по здоров'ю. Винятками до вживання будуть тільки призначені лікарями медикаменти. Але мені важливіша справедливість в слідстві з розстрілу Майдану, ніж власне здоров'я", – підкреслила волонтерка.

Олена Герасим'юк Facebook Олена Герасим'юк

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокатка родичів героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідувань справ Майдану.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих.

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