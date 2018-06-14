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"До чого тут ви?" Мешканці Донецька висміяли за святкування дня Росії

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Мешканців тимчасово окупованого Донецька висміяли за святкування дня Росії.

В одній із соціальних мереж у групі "В Макіївці | У Донецьку | Новини" росіянка прокоментувала пост з відео мітингу, приуроченого до свята країни-окупанта. Скріншот відповіді опублікував блогер Денис Казанський у своєму Twitter.

"Шматок сірої зони (для всіх - "норовиста частина України" святкує день Росії? До чого тут ви? Перебуваючи зараз у Росії, бачу, що про вас взагалі ніхто не говорить і не пам'ятає, тільки співчувають. Як сиріток, наприклад, жаліють" , - написала Карина Лукашенко.

Twiter Денис Казанський

Пост блогера активно почали коментувати інші користувачі соцмережі.

"Ось і визначилося, хто такі ці "народні республіки" для Росії - сіра зона. А навіщо їй (Росії) сіра зона? Їй своїх проблем вистачає", - написала Тетяна.

Twiter Денис Казанский

Як писав OBOZREVATEL, три населених пункти Донбасу виключили зі списку тимчасово окупованих.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
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