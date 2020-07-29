До чого сниться, що випадають зуби: відповідь психотерапевта

Сон, в якому випадають зуби, може говорити про те, що в якийсь момент людині не вдалося правильно оцінити і пропрацювати емоційні переживання.

Крім того, такі мрії нерідко вказують на проблему, до якої людина ніяк не наважується підступитися, – без зубів за неї неможливо "вхопитися", пише "Рамблер".

Таку думку висловив психотерапевт Річард Ніколетті, грунтуючись на теорії сновидінь Карла Юнга. Відповідно до неї, головний елемент в тлумаченні снів – це розуміння контексту. Це означає, що не варто робити передчасних висновків і думати, нібито подібне сновидіння незмінно сигналізує про серйозну хворобу. Насправді його сенс може бути куди більш тривіальним.

Але часом зуби, що випадають дійсно попереджають про хвороби. Логіка така: відсутність зубів не дозволяє повноцінно харчуватися, а значить, безпосередньо впливає на виживання.

Якщо уві сні зуби випадають не у вас, а у іншої людини, найчастіше це говорить про те, що відносини з цією людиною у вас напружені. Однак випадання зубів підкреслює її вразливість і як би натякає вам на те, що боятися цієї людини не варто.

Як писав OBOZREVATEL раніше, для хорошого сну і повноцінного відпочинку мало просто спати певну кількість годин.