До боротьби проти Росії долучився малий бізнес

Здобуто першу перемогу над Російською Федерацією в інтересах представника малого бізнесу з Донбасу, що втратив можливість вести підприємницьку діяльність внаслідок російської збройної агресії проти України. Позов від імені фізичної особи-підприємця Наталії Рябініної, мешканки смт. Новотошківське Луганської області, був підготовлений і підтриманий юристами громадського руху "Сила права".

"Вже шість років ми разом з громадянами України, що постраждали від дій РФ проти нашої країни, позиваємося до агресора і отримуємо позитивні рішення, – зазначив голова руху "Сила права" Андрій Сенченко. – Проте шкоди завдано не лише фізичним особам, колосальні матеріальні збитки понесли бізнес і держава. І саме держава має вести роботу з розрахунку збитків і підготовки претензій до Росії в інтересах громадян, бізнесу і самої держави. Таким шляхом у світовій практиці йшли країни, які ставали жертвою збройної агресії. Але час йде, втрати зростають кожного дня, а цим питанням досі ніхто, крім нас, не займається. Відтак ми знову вирішили взяти все у свої руки – і вже отримали перше позитивне рішення на користь малого бізнесу".

Попаснянський районний суд Луганської області в особі головуючого судді Анжеліки Архипенко постановив стягнути з держави Російська Федерація на користь Наталії Рябініної у відшкодування матеріальної шкоди 450 360, 00 гривень, що є еквівалентом 14 228, 00 євро за офіційним курсом НБУ на день підписання позову.

За підтримки "Сили права" на користь постраждалих отримано і набуло чинності понад 1000 судових рішень, заарештовані перші російські фінансові активи на суму 3,5 мільярди доларів США, які в перспективі будуть використані на виплати компенсації моральної і матеріальної шкоди громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

В "Силі права" впевнені, що сьогодні потрібна серйозна системна, в масштабах всієї країни, робота з підготовки претензій в інтересах держави, бізнесу і громадян. І відкладати її на завтра вже не можна.