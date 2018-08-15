Аж до бійок і принижень: як українців цинічно "грабують" у школах

Українські батьки масово скаржаться на побори у школах напередодні 1 вересня. Здавати доводиться буквально на все: туалетний папір, мило, підручники, щоденники, парти, ремонт...

Чи законно це, як можна брати участь у фінансуванні школи на добровільних засадах і як відмовитися від нав'язливих пропозицій деяких батьків розщедритися на непідйомні для багатьох сімей гроші - у матеріалі OBOZREVATEL.

Беруть картоплею

Як розповіла одна з мам, у Вінниці у школі збирають гроші не тільки на ремонти і зошити, але беруть і продуктами. "Ми платимо по 250 грн раз на рік, здаємо 220 грн на зошити, 100 грн на ремонт. І передаємо продукти до школи: картоплю, цибулю, часник, борошно, квасолю, сухофрукти, моркву, цукор, буряки, огірки, капусту. Також здаємо на заготівлю помідорів", - повідомила OBOZREVATEL Світлана Коваль.

Мама Аліна з Харкова так змалювала фінансову допомогу школі. "Щомісяця по 60 грн - половину у фонд класу, половину у фонд школи. До класу купували воду, оплачували прибирання, канцелярські товари, солодощі на стіл нарикінці навчального року, грамоти. На що витрачала школа ці гроші - не знаю, по-моєму вони відзвітували за меншу суму, ніж ми збирали. Ще по 100 грн на рік здавали на привітання дітей з днем ​​народження, 8 березня, 14 жовтня і днем ​​Святого Миколая. Ще по 100 грн на рік здавали на привітання вчителю. Ремонт класу коштував 170 грн з людини", - поскаржилася Аліна у бесіді з нами.

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Щоправда, не скрізь у школах можна обмежитися незначною сумою або картоплею. Наприклад, одна мама у Києві на умовах анонімності розповіла OBOZREVATEL, що страждають через гроші як вчителі, так і батьки.

"У нас у фонд класу раз на рік треба здати 1000 грн, а у фонд школи - 2500 грн, ці гроші ми відправляємо на розрахунковий рахунок. Для тих, хто не хоче здавати, наслідки можуть бути різними. Наприклад, у нас директор вимагав у вчителів доплачувати свої гроші, раз вони не вміють працювати з батьками. Звісно, учитель буде відіграватися на дитині. Та й із фонду нічого вашій дитині купувати не будуть, і їй буде некомфортно", - зазначила мама.

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Доходить до бійки

У минулому навчальному році не обійшлося без скандалів через шкільні побори. Так, у школі Ужгорода "Престиж" батьки виступили проти батька першокласниці з Донецької області, який не захотів здавати 2500 грн на меблі і ремонт. На зборах дійшло до бійки, а батькам радили перевести їхню дочку в іншу школу. А також говорили, щоб їхня дитина не сиділа на дивані і не ходила по килиму, на який вони не здавали гроші. Класний керівник стала на бік більшості батьків.

У лютому був скандал в одеській школі №96. Там представниця батьківського комітету грубо зажадала від однієї з мам здати 100 грн у фонд класу. "Чому твоя дитина ходить до школи за чужий рахунок, користується водою, туалетним папером, милом, ксероксами тощо? Ти невдячна т***!!!" - написала вона.

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В одній зі шкіл Львова оскандалилися через те, що батьки дівчинки не здали гроші на шафки для одягу, тому дитині запропонували повісити одяг на стілець.

Не купуйте додаткові зошити

У Міносвіти випустили спеціальну пам'ятку про шкільні побори для вчителів і департаментів освіти напередодні 1 вересня.

У ній ще раз нагадують, що освіта у нас безкоштовна. Вона не може залежати від того, чи змогли батьки купити додаткові зошити або хрестоматії для своїх дітей. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, часто навколо додаткових зошитів і підручників крутиться бізнес. Просто хтось заробляє на батьківських витратах.

Так от, діти можуть писати у звичайних зошитах, зовсім необов'язково купувати купу додаткових. Це ж стосується і щоденників, які часто змушують купувати в складчину. Мати однакові щоденники в класі абсолютно не потрібно, кожен може вибрати їх сам.

Робіть це законно

Співзасновник громадського об'єднання "Батьки SOS" Олена Парфьонова каже, що, на жаль, проблема поборів в українських школах дійсно існує. "Тут немає універсальної відповіді. Кожен з батьків має для себе вирішити - чи буде він допомагати школі, чи ні. Якщо вирішили, що будете допомагати, то робити це потрібно законно. У школі або департаменті освіти є благодійні рахунки, куди можна перераховувати гроші. Пам'ятайте, що ніхто не може вам говорити, яку саме суму ви повинні здати. Ви самі це вирішуєте, благодійність - справа абсолютно добровільна", - каже Парфьонова.

Також вона наголошує, що переказавши гроші на рахунок, ви маєте право знати, на що вони витрачені. Є ще один варіант - можна створити власне благодійне батьківське об'єднання і допомагати своїй школі.

"Або так званий скарбник класу збиратиме з вас гроші, і часом у досить грубій і жорсткій формі, накручуючи інших батьків, вимагатиме з вас гроші. Але навіть він зобов'язаний звітувати, на що пішли зібрані ним кошти", - каже Парфьонова.

Крім того, школа зобов'язана звітувати перед батьками, на що вона витратила виділені їй гроші з державного або місцевого бюджетів. "Звіт може бути на сайті школи або сайті управління освіти. Може в надрукованому вигляді висіти на стенді у школі. Але звіт вони зобов'язані надати", - каже Парфьонова.

Якщо ж у класі виникає конфлікт через гроші, одні батьки не хочуть здавати, а батьківський комітет тисне, в такому випадку треба звернутися до керівництва школи. "Дуже погано, якщо класний керівник усувається. Але є і директор, він може втрутитися в ситуацію. Тим більше якщо конфлікт відбивається на дитині. Булінг треба викорінювати в зародку. Якщо ж це не допомагає, тоді писати заяву в управління освіти, в поліцію. Якщо дитину цькують, то в ювенальну поліцію", - говорить Парфьонова.