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До +9 і дощі: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

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В Україні 29 і 30 червня встановиться не дуже спекотна погода, очікується мінлива хмарність, можливі дощі.

Якою буде погода в Україні на вихідних, розповіла в Facebook синоптик Наталія Діденко. За її словами, "температурний режим буде неоднорідним".

"У суботу в Україні протягом дня очікується +18...+23, у неділю потеплішає до +22...+26, на Заході до +29, а на сході і південному сході, в Запоріжжі, наприклад, передбачається +21...+24 градуси. У нічні години температура повітря знизиться до +9...+14", - повідомила синоптик.

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За словами Діденко, періодичні невеликі дощі можливі, однак опади буду чергуватися з сонцем, якого також достатньо. Сильних злив на вихідних не очікується.

"У Києві уїк-енд очікується комфортним. Завтра +20...+22 градуси, у неділю +23...+25. У нічні години - свіжо, +11...+14. Є ймовірність локальних невеликих дощів", - пише вона.

"1 липня спека знову прийде в Україну, однак вже 2 липня вона втримається тільки на півдні, а в більшості областей ослабне", - додала Діденко.

Також Гідрометцентр опублікував докладний прогноз по регіонах України на 29 і 30 червня:

До +9 і дощі: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
До +9 і дощі: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весь липень в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Теги
погодасиноптик
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