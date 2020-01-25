До +8! Синоптики здивували прогнозом погоди в Україні

У суботу, 25 січня, в більшості областей України буде тепло і сухо.

За прогнозом Укргідрометцентру, мокрий сніг з дощем можливий тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях.

Денна температура повітря там складе +2...+4°, а вночі опуститься до показників -1...+1°. Вітер західний, 7-12 м/с.

На заході, півночі та в центрі України хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+7°.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...- 4°, вдень +6...+8°.

У Києві 25 січня буде хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби +1...+3°.

Як писав OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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