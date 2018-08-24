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До +8: синоптики уточнили прогноз щодо похолодання в Україні

4.8тЧитати новину російською

На День Незалежності, який відзначають в п'ятницю, 24 серпня, в Україні прогнозують спеку до +30°С, в західних регіонах можливі опади.

Так, дощі слід чекати в Чернівецькій і Закарпатській областях, інформує Укргідрометцентр.

Загалом у країні синоптики прогнозують невелику хмарність. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/сек. Вдень найбільш прохолодно буде на півночі - повітря прогріється від +25 до +29°С. Температура вночі опуститься до +8...12°С на сході, на решті території +10...19°С.

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Як писав OBOZREVATEL, на великі вихідні в Україні з 24 до 26 серпня температура повітря прогріється до +34°С, втім, у деяких областях країни очікуються дощі з грозами.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкти
погодаУкргідрометцентр
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