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До -8 і скажений вітер: в Україну йде мінлива погода

2.6т Читати матеріал російською

В Україну в понеділок, 5 серпня, прийде суха і тепла погода вдень, але вночі все ж прогнозують похолодання.

Так, синоптики не очікують опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у східних областях та Карпатах місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях пориви 17-24 м/с.

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Погода в серпні в Україні

Ілюстрація

Температура повітря вночі 8-13°, вдень 19-24°, на Закарпатті та півдні Одещини 25-28°.

У Києві 5 серпня буде без опадів, температура повітря вночі 10-12°, вдень 21-23°.

До -8 і скажений вітер: в Україну йде мінлива погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україны в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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