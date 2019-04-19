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До -5: синоптики дали морозний прогноз по Україні

6.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 19 квітня, в Україні буде знову прохолодно, в окремих регіонах прогнозуються нічні заморозки до -5.

Атмосферний фронт, що переміщається із Білорусі, принесе невеликий дощ у більшість північних, центральних і південних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

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До -5: синоптики дали морозний прогноз по Україні

Температура вночі 1-6° тепла, у більшості західних, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях заморозки на поверхні грунту 0-5°, у східних, Сумській та Запорізькій областях сильні заморозки у повітрі 0-3°. Удень 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві — невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, на території України у кінці тижня, 19-21 квітня, температура повітря буде поступово підвищуватися, а з наступного тижня, з 22 квітня, потеплішає до +22 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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