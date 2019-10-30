До -5: синоптик уточнила холодний прогноз по Україні

На території України в четвер, 31 жовтня, очікується холодна і сонячна погода.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, найближчої ночі очікується -2-7 градусів, вдень +2 +8 градусів.
У Києві вночі підморозить до -2-5 градусів, вдень у четвер передбачається +3 +6 градусів. Опади малоймовірні.
Заморозки
24 канал
За даними синоптика, в подальшому холодна погода ще протримається, але з неділі очікується потепління.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні прийдешня зима 2020 року в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.
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