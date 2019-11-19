До 5° морозу: синоптики заявили про зміну погоди в Україні

У вівторок, 19 листопада, в Україні буде сухо, але туманно і морозно.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях і на півночі Лівобережжя до 5° морозу, вдень 4-9° тепла; у західних областях і на півдні Одеської області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.

Морози в Україні Ілюстрація

У Києві 19 листопада – без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у середині тижня температура повітря знизиться до -8 градусів, опадів при цьому в найближчі кілька днів по всій території країни не очікується.

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