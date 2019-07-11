До +5, але на морі тепло: синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

В Україні на вихідних, 13-14 липня, погода буде комфортною, насамперед, для туристів.

Такий прогноз у своєму метеоблозі зробила синоптик Наталія Діденко. "У південній частині та в центральних областях буде багато сонця, варто цим скористатися для роботи або відпочинку на свіжому повітрі", – підкреслила вона.

Тим, хто збирається в Карпати, Діденко порадила обов'язково прихопити теплий одяг. Там вночі очікується місцями +5... +8 градусів.

Погода в Україні dpchas.com.ua

"Для відпочивальників у південній частині України: температура води в Чорному та Азовському морях +23... +26 градусів. Хоча варто враховувати, що в цей період відбувається підйом глибинних холодних вод, тому температура води може знижуватися дуже відчутно. Перевіряйте інформацію перед відпочинком", – уточнила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик зазначила, що потепління в Україні очікується 20-22 липня, в наступні вихідні температура повітря підвищиться до +26... + 29, у південній частині України до +28... +32 градусів.

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