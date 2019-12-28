До -42 і 27 см снігу: синоптики описали погоду в січні в Україні

Синоптики дали прогноз погоди на січень 2020 року в Україні. Вони розповіли про очікувані середню місячну температуру та кількість опадів

Так, за їхніми словами, середня місячна температура передбачається 0-4 ° морозу, у Криму до 3° тепла, на 1,5-2,0º вище середніх багаторічних значень, повідомляє Укргідрометцентр.

"Місячна кількість опадів очікується 21-60 мм, у горах Криму до 124 мм, що в західних областях дещо менше, ніж на решті території в межах середніх багаторічних значень", – сказано в повідомленні.

Погода в січні-2020 Ілюстрація

У той же час синоптики описали коротку кліматичну характеристику січня.

"Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39º морозу, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-42º морозу, на узбережжі Криму 13-22º морозу; абсолютний максимум – 7-14° тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях до 15-18°, у Криму до 21° тепла", – пояснили вони.

Найбільша висота снігового покриву зазвичай спостерігається у третій декаді січня і становить у середньому 8-15 см, на північному сході країни до 27 см, на півдні країни сніговий покрив нестійкий.

У січні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани і ожеледь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2020 року українцям слід очікувати змінну погоду – до 31 грудня в країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову прийде потепління.

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